Украина примет участие в разработке крупного беспилотного бомбардировщика

Новый БПЛА будет способен применять широкий спектр вооружений.

Украинские инженеры примут участие в разработке крупного беспилотного бомбардировщика.

Об этом сообщает Naked Science.

На выставке The International Defence Exhibition 2019 стало известно, что украинские инженеры вместе с коллегами из Саудовской Аравии, США и Южной Кореи примут участие в разработке беспилотного бомбардировщика.

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Новый БПЛА получит электрооптические инфракрасные датчики и многорежимный радиолокатор. Он сможет нести противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также управляемые бомбы.

Одним из основных преимуществ нового беспилотника станет низкая цена и доступность БПЛА на рынке вооружений.

Отметим, что Science Technology является компанией из Саудовской Аравии, которую учредили для разработки, производства и экспорта продукции военного и гражданского назначений.

IDEX является одной из самых крупных международных выставок вооружений, ее проводят в Абу-Даби раз в два года.

Как сообщал УНИАН, на международной выставке IDEX 2019 представили украинскую малогабаритную тактическую систему радиоразведки "Пластун" РП-3000.