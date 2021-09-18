С оккупированных территорий на востоке Украины в Россию людей отправляют голосовать целыми автобусами.

Жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, приехавшим проголосовать на выборах в Госдуму РФ в Ростовскую область, выдавали российские паспорта прямо перед участком.

В частности, по информации "Дождя", такие паспорта получили люди, прибывшие на нескольких автобусах из ОРДЛО в поселок Матвеев Курган.

Журналисты узнали, что 18 сентября только из Донецка выехало 6 подобных автобусов с избирателями. В каждом из них примерно по 50 человек. На одном из автобусов была надпись "Наш выбор - Россия!". Как рассказал один из избирателей, он получил паспорт по приезде в Матвеево-Курганском сельском поселении.

Накануне издание "Кавказский узел" опубликовало интервью с избирателями из оккупированной части Луганской области, которые также приехали в Ростовскую область на голосование. Оттуда привезли около 200 человек, все они получили российские паспорта перед избирательным участком.

Читайте такжеСалфетки и "Сникерс": в сети показали "продуктовые наборы" жителей ОРДЛО за участие в выборах в РФПо словам одной из приехавших девушек, ее "заставили получить паспорт и отправили голосовать", а за кого голосовать, сама она не знает.

Также издание сообщило, что около 400 жителей Донбасса 17 сентября получили российские паспорта, после чего их сразу автобусами доставили на избирательные участки в Ростовской области. В интервью люди выразили надежду, что после выборов оккупированная территория Луганской области войдет в состав России.

Голосование на выборах в Госдуму и паспорта РФ на Донбассе

18 сентября в России завершился второй из трех дней голосования на выборах в Государственную думу, на которых могут голосовать как жители оккупированного Крыма, так и Донбасса.

Ранее, 16 сентября, главарь боевиков ДНР Денис Пушилин заявлял, что оккупационные власти организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов, а также упрощенный пограничный контроль для желающих проголосовать на выборах в РФ. Кроме того, жителям оккупированных территорий Украины разрешено голосовать дистанционно через российский портал "Госуслуги". Однако, чтобы проголосовать, они должны иметь российское гражданство.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированного Донбасса получать российское гражданство по упрощенной процедуре. По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, на оккупированном Донбассе паспорта РФ уже получили от 630 до 740 тысяч человек.

На последнем заседании 17 апреля СНБО решил ввести санкции против всех организаторов выборов в Государственную думу Российской Федерации на украинских оккупированных территориях.

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Автор: Катерина Комолова