Президент отметил, что ничего не скрывает от своих детей, потому что у них, в отличие от детей в РФ, есть доступ к любому СМИ.

Из-за мер безопасности президент Украины Владимир Зеленский не может каждый день разговаривать со своими детьми.

Как передает корреспондент УНИАН, Зеленский в интервью австралийскому телеканалу Nine Network, отвечая на вопрос по поводу того, что он является "целью номер один" для врага, а его "семья является целью номер два", отметил, что понимает, что его семья в опасности.

"Да, мы понимаем и получаем ту или иную информацию об опасности этой ситуации, но это моя семья это мое слабое место и поэтому они имеют отдельные меры безопасности через войну и через всю эту ситуацию",- отметил Зеленский.

Он отметил, что из-за мер безопасности нет возможности общаться с детьми каждый день, но такое общение все же есть. На вопрос обходит ли он какие-то вопросы о войне в разговоре с детьми, Зеленский подчеркнул, что ничего не скрывает от своих детей, потому что "они все понимают, они должны все понимать".

"У нас открытая демократия в государстве и такая же демократия и даже больше демократии и либеральности у нас в семье. Поэтому я всегда отвечаю на их вопросы, стараюсь всегда отвечать абсолютно открыто и честно. Они сами ищут в Интернете и находят, что происходит. У них, в отличие от детей в РФ, есть доступ к любому СМИ",- подчеркнул президент Украины.

По его словам, его дети умеют читать, видеть и умеют анализировать. "И никаких секретов нет, и моя жена рассказывает все, что происходит. Они точно знают с кем мы воюем, против кого мы воюем, за что мы воюем. И точно знают, что мы победим",- подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что популярность его не вдохновляет, поскольку ее ценой является война в Украине.

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