Россия на сегодня мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, вечером, 2 июня.
"Мы должны понимать, что Россия сейчас мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейский рух Украины. И каждый инструмент, а особенно публичные дискуссии и призывы, должны быть привлечены на полную", – заявил президент.
Он подчеркнул, что Европейский Союз постепенно движется к внедрению шестого санкционного пакета.
"Если откровенно, это дается очень сложно. Поскольку смысл этого санкционного пакета, прежде всего в нефти. Мир наконец отказывается от российской нефти. Причем другие страны, добывающие значительно более качественную и легкую нефть, готовятся заместить российские поставки. Поэтому на этом направлении для государства-агрессора минусуются огромные суммы. Конечно, Россия пытается противодействовать постоянно. Она долго наслаждалась потоком нефтедолларов и не хочет отвыкать. Но придется. Придется привыкать, что очень болезненное сокращение доходов является неизбежным следствием войны для ее виновника, для российского государства", - сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе лидеры Европейского союза в целом согласовали шестой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.
Между тем, 1 июня, народные депутаты Украины проголосовали за обращение к СНБО о введении санкций против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи представителей этой церкви.
Венгрия заблокировала утверждение шестого пакета санкций Евросоюза против России, настаивая на исключении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла из списка подсанкционных лиц.