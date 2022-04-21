На сегодня официальная делегация Украины разговаривает с российской и за то, чтобы состоялась встреча на уровне лидеров России и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с каждым днем уменьшается желание и вера, что будет результат переговоров с РФ по прекращению огня.

Об этом глава государства сказал в интервью французскому каналу новостей BFM TV.

Так, на вопрос, стоит ли продолжать переговоры с РФ и Путиным, Зеленский отметил, что ему сложно сказать.

"Очень сложно после того, что было и после того, что мир увидел, что Россия натворила в Украине. Есть понимание, что надежды на диалог с президентом Путиным, под большим вопросом после того, что нет результата, выводов этого диалога (между делегациями – УНИАН)", - отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что на сегодня Украина, официальная делегация Украины разговаривает с российской делегацией.

"И мы в принципе за то, чтобы состоялась встреча на уровне лидеров России и Украины. Потому что на уровне лидеров можно остановить эту войну. Поэтому пока, да. Но с каждым днем, с каждой такой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждой такой Волновахой желание и вера, что будет результат наших переговоров, теряются", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем заявил, что Россия не готова к мирному урегулированию. "Они (россияне - ред.) не готовы к мирному урегулированию... Это так же, как они выходили постоянно с медіасигналами, пока не начали полномасштабное вторжение", - сказал президент.

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