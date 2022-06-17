Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк, констатируют в Генштабе ВСУ.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, нанесли авиаудары по позициям украинских подразделений неподалеку Сиротино и Боровского. Возле Рубежного ВСУ ударили по ДРГ врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк. В районах Сиротино и Метелкино наши воины успешно отбили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцевое и Степное.

"С целью выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементіївки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Неподалеку Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им ни единого шанса на успех и враг с потерями отступил", - рассказали в Генштабе.

Вблизи Горного украинские защитники выборочным огнем пресекли попытку вражеской разведки боем. Также противник вновь безуспешно вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестовое и Кодема. Понес потери и отошел.

"После перегруппировки, при поддержке артиллерии, оккупанты предприняли попытку штурмовых действий неподалеку от Ниркового. Украинские воины огнем заставили их отказаться от этой идеи. Сейчас враг подсчитывает свои потери", - отмечается в сводке.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях противник активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новоселовка, Красногоровка, Зеленое Поле и Каменское. Нанес авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Победе.

По данным Генштаба, на Южнобугском направлении российские захватчики с целью выявления изменений в положении украинских войск и корректировки огня артиллерии вели воздушную разведку БПЛА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области.

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