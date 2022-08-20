Все более частые взрывы в тылу российских линий, вероятно, нагружают логистику и авиабазы России на юге.

На прошлой неделе произошли лишь минимальные изменения в территориальном контроле вдоль линии фронта.

Об этом сообщает Минобороны Британии.

"На Донбассе после небольшого продвижения с начала августа российские войска подошли к окраинам города Бахмут, но еще не ворвались в населенный пункт. Россия не прилагала больших усилий для продвижения на Запорожском или Харьковском направлениях. На юго-западе ни украинские, ни российские силы не продвинулись на херсонскую линию фронта. Однако все более частые взрывы в тылу российских линий, вероятно, нагружают логистику и авиабазы России на юге", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что вряд ли на следующей неделе ситуация существенно изменится. Российские войска сейчас, вероятно, готовы лишь к ограниченным локальным нападениям, редко привлекая больше роты войск.

"Однако в течение следующих месяцев инициатива перейдет к той стороне, которой удастся создать надежные, преданные войска для наступательных операций", - добавили в ведомстве.

Ранее разведка США сообщила, что у российских захватчиков заканчиваются боеприпасы, что ускоряет процесс уменьшения их наступательного потенциала.

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