Саммит организуют тогда, когда делегации наработают возможные компромиссы для разговора тет-а-тет.

Встреча президентов Украины и России является ключевой для восстановления мира. Такой саммит может состояться тогда, когда будут наработаны возможные компромиссы для разговора тет-а-тет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины, участник переговоров на уровне делегаций Михаил Подоляк в интервью BBC.

"Любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины", - заявил он.

По словам Подоляка, Зеленский - единственный человек сегодня, как мне кажется, который точно понимает все аспекты того, что происходит сегодня между двумя странами.

"Безусловно, такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир. Она готовится и будет готовиться, у нас есть контакты с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, много есть стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась. Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса будут наработаны какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть", - отметил Подоляк.

При этом он отказался прогнозировать, когда эта встреча может состояться. Пока нет конкретной даты.

Подоляк отметил, что Украина "показала свою боеспособность и свою логистическую зрелость", смогла "построить инфраструктуру войны". Это и дает возможность вести переговоры правильно и подготовить очень хорошую позицию для президента".

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