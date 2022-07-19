В то же время, захватчики безуспешно пытались штурмовать села на Харьковском, Славянском и Бахмутском направлениях.

На Бахмутском направлении оккупанты имеют частичный успех в штурме в направлении Покровского и закрепляются на южной окраине села.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Так, на Харьковском направлении враг продолжил огневое поражение из артиллерии населенных пунктов в районах к северу, востоку и юго-востоку от города Харькова.

"Совершал неудачные попытки ведения наступательных действий в направлениях сел Уды и Гусаровка. Недалеко от последнего нанес авиационный удар", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, на Славянском направлении вражеская попытка разведки боем в направлении Дмитровки завершилась неудачно - оккупанты с потерями отошли.

"На Бахмутском направлении... захватчики вели штурмовые действия в направлении Покровского, имеют частичный успех, закрепляются на южной окраине населенного пункта. Попытки противника продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС успеха не имели", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в сторону Запорожья колоннами двинулись около тысячи российских оккупантов с военной техникой.

Вас также могут заинтересовать новости: