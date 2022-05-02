Украинские военные ликвидировали 75 оккупантов, уничтожили их склад с боеприпасами и тяжелую технику.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные за сутки уничтожили 75 оккупантов, их склад с боеприпасами и тяжелую технику.

Как сообщает ОТУ "Восток", сегодня, 2 мая, российские войска совершили одну атаку.

"Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Так, потери врага на этом направлении составляют 75 оккупантов, два танка, шесть БМП, 5 ББМ, одна артиллерийская система, два минометных расчета, три единицы автотехники, четыре беспилотника, одна единица спецтехники.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН, по состоянию на 28 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждено поименно гибель 2787 мирных жителя. 3152 человека были ранены.

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