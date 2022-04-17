Таким образом ВСУ сокрушили российских военных.

Вооруженные силы Украины беспощадно разбили русских оккупантов, а помог им в этом БПЛА "Аист" украинского производства, наведя оружие на врага.

Аэроразведка в Facebook показала зрелищное видео.

На видео заметно, как беспилотный летательный аппарат "Аист" навел огонь на сосредоточение российских захватчиков, а дальше несколько раз украинская артиллерия метко ударила по их объектам.

"От "Аиста" не спрячешься", – прокомментировали в аэроразведке.

Справка УНИАН. БПЛА "Лелека" - украинский беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведки. Создан украинской компанией DeViRo. Принят на вооружение Вооруженных Сил Украины в мае 2021 года.

"Лелека" был создан для решения задач по аэроразведке, патрулированию, картографированию местности с возможностью передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени. Беспилотник является частью программно-аппаратного комплекса.

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