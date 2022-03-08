В частности, за сутки 7 марта есть информация о сбитии одного вражеского вертолета и трех истребителей.

В Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что сбиты уже десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования в Facebook.

"Немало крылатых ракет, выпущенных россиянами с разных направлений, не достигают целей именно благодаря ПВО государства. А сегодня, одна из "крылатых" была перехвачена ракетой, выпущенной с украинского истребителя", - говорится в сообщении.

Среди прочего отмечается, что в течение суток 7 марта есть сведения о сбитии одного вражеского вертолета и трех истребителей.

Один из них на Харьковщине сбил военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, остальные два - под Киевом, сбиты зенитным ракетным подразделением и истребителем авиации Воздушных сил ВС Украины.

"Таким образом, можно подвести предварительные итоги двенадцатых суток в воздушном противостоянии нашей системы противовоздушной обороны с российско-фашистскими войсками... Сбиты десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины 96 украинских военнослужащих.

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