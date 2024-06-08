Звуки в видео свидетельствуют о неэффективной системе ПВО у россиян.

Вероятное поражение военного аэродрома в Северной Осетии свидетельствует о неэффективной системе российской противовоздушной обороны в глубине ее территории.

Об этом в эфире телемарафона рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. "Аэродром "Моздок" в Северной Осетии с советских времен активно работал на Афганистан. Россияне сделали модернизацию этого аэродрома, перестроили полностью взлетно-посадочную полосу. Но, учитывая даже то видео, которое можно увидеть, по тем звукам, чем пытались россияне сбить, то это обычное стрелковое оружие. И ни о каких качественных пушках речь не идет", - акцентировал Храпчинский.

Авиационный эксперт добавил, что возникает первый вопрос, где российская противовоздушная оборона или даже какие-то ПЗРК. "Хотя, пусть и дальше у них будет все так плохо с этим", - высказал пожелание эскперт.

Видео дня

Храпчинский заметил, оценивая возможности Украины по применению БПЛА по территории РФ, можно уже говорить о наличии у нас систем, которые могут летать на расстояние до 3 тыс. км. и нести нагрузку до 100 кг.

"Каждый раз, когда мы видим информацию в новостях, что на расстояние 1500 км или 1800 км, до Воронежа или до той же самой Алабуги долетели, то это не новый рекорд. Это просто подтверждение нашей эффективности",- констатировал он.

Авиационный эксперт отметил, что ударов по важным объектам в тылу врага будет больше, но Запад должен предоставить нам такую возможность.

"Все равно нам надо просить наших западных партнеров о возможности расширения пакета разрешенного оружия по территории РФ. Потому что, есть потребность бить по стратегическим аэродромам, применять такие ракеты как ATACMS, Storm Shadow / SCALP. Если вместе с F-16, США предоставят нам ракеты JASSM, которые могут летать на 950 км, тогда мы можем говорить, что существенно повлияем на логистику врага",- акцентировал Храпчинский.

Кроме того, по мнению эксперта, уже можно говорить о том, что Украине нужна не помощь дронами иностранного производства, а необходимо создание совместного предприятия.

"Некоторые технологии, которые есть у западных партнеров, уже имплементированы, мы частично покупаем. Если мы будем создавать совместные предприятия по производству таких беспилотников, которые будут выполнять и разведывательную, и ударную миссии, тогда мы можем существенно усилить вооружением любую страну Альянса или европейские страны. Потому что мы уже слышим от стран НАТО, что Украина может существенно помочь технологиями, которые были использованы непосредственно на поле боя",- резюмировал он.

Атака на военный аэродром "Моздок"

8 июня появилась информация, что украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии и атаковали военный аэродром "Моздок". При этом беспилотники преодолели около 1000 км от украинской границы, чтобы достать военный объект на российской территории. Такую плановую работу подтвердил источник УНИАН в ГУР Миноброны. Других деталей пока не сообщается.

В РФ отчитались, что в районе "Моздок" были якобы сбиты три БПЛА, которые летели со стороны Украины, при этом глава этого российского региона заявил, что в результате сбития "есть незначительные разрушения".

Стоит отметить, что с российского аэропорта "Моздок" взлетают бомбардировщики Ту-22М3, которые затем ракетами наносят массированные удары по Украине.

На днях военный эксперт Петр Черник отмечал, что ВСУ для атак по территории России, необходимо иметь ракету AGM-158 JASSM с модификацией на 900 километров для самолетов F-16.

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