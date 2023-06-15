Один из них – осужденный рецидивист.

Во время штурма вражеских позиций на Донецком направлении воины Сил Специальных Операций ВС Украины взяли в плен трех российских оккупантов.

Захваченные оккупанты продолжают, как по методичке, врать, что не знали, куда их отправили, и не хотят воевать, рассказывают бойцы ССО.

"Во время дальнейшей работы с пленными выяснилось, что один из них – осужденный рецидивист. Он уже в шестой раз отбывал наказание в тюрьме, когда был завербован для участия в войне против Украины. За убийства украинцев ему в дальнейшем обещали свободу. Правда, сейчас уже неизвестно, когда он сможет ее увидеть", – отмечают в ССО.

Украинские защитники отмечают, что попасть в плен для них - это единственная возможность выжить.

"Мы напоминаем, что Вооруженные Силы Украины берут в плен и обращаются с военнопленными по всем нормам и международным стандартам. Никто не применяет к ним насилие, несмотря на то, что это они пришли на нашу территорию", – говорят бойцы ССО.

Российские пленные - что надо знать

В сентябре 2022 года Украина запустила Единый центр приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить". Для россиян и их родственников запустили круглосуточную горячую линию. До конца года ресурсами проекта "Хочу жить" воспользовались более 1,2 миллиона человек, большинство из которых на территории Российской Федерации.

На фоне ожидаемого контрнаступления российские военные начали все чаще сдаваться в плен (в марте обращений стало вдвое больше, чем было в декабре 2022 года).

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