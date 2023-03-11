В общей сложности 61 экстремист и политически мотивированный преступник выехал из Германии в зону боевых действий в Украине.

Ведомство по защите конституции Германии имеет данные по крайней мере о 29 экстремистах и политически мотивированных преступниках, которые выехали из страны и сейчас воюют в Украине.

Как сообщило издание Neue Osnabrücker Zeitung, немецкая спецслужба не раскрывает, на чьей стороне воюют эти люди, ссылаясь на тайну. Издание уточнило, что в общей сложности 61 экстремист и политически мотивированный преступник выехал из Германии в зону боевых действий в Украине. Но делается поправка на то, что не все из них обязательно воюют или воевали.

При этом издание NOZ со ссылкой на немецкую полицию отметило, что 31 человек, который, как считается, выехал в Украину, принадлежит к правым и крайним правым движениям, еще 24 - к "иностранной идеологии или экстремизму". Остальные являются сторонниками "религиозных и иных" идеологий, а один человек – крайней левой идеологии. Около половины из этих 61 человек и в настоящее время находятся в Украине.

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Война в Украине: новости

По состоянию на январь в Украине воевали около 326 тыс. российских военных. Об этом сообщал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

При этом в Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ действует интернациональный легион, в состав которого вошли военные и добровольцы из 52 стран.

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