Количество учеников, которые хотят продолжать обучение в украинских школах Боровской общины дистанционно, ежедневно растет.

В оккупированной Боровской общине в Харьковской области российские захватчики уничтожают украинские литература и государственную символику Украины.

Об этом сообщает Боровской поселковый совет в социальной сети Facebook.

"Под руководством оккупационной власти на Боровщине продолжается подготовка отрасли образования к новому учебному году. В школах уничтожают украинскую государственную символику и украинские учебники. Педагоги, которые согласились на сотрудничество с оккупантами и планируют работать в оккупации по российским программам и учебникам, пишут заявления на увольнение официальному руководству украинских учебных заведений", - отмечается в сообщении.

В то же время, сказано, что количество учеников, которые хотят продолжать обучение в украинских школах Боровской общины дистанционно, ежедневно растет.

"Родители детей, которые остались в оккупации, также изъявляют желание, чтобы дети учились именно в украинских школах, а не российских. Из-за отсутствия на оккупированных территориях мобильной связи и интернета дистанционно они учиться не смогут, поэтому для них предусмотрена семейная форма обучения. Семейная (домашняя) форма получения образования — это способ организации образовательного процесса детей самостоятельно их родителями. Учась дома и периодически выезжая на связь ученики будут получать темы для изучения и задания для выполнения, а затем проходить оценивания", - говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине россияне с вертолетов Ми-8 обстреляли село в Чугуевском районе.

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