В Международном Комитете Красного Креста заверили в готовности оказать поддержку в вопросе возвращения тел погибших защитников.

В настоящее время домой возвращено 566 тел воинов, отдавших свою жизнь за Украину.

Об этом сообщил в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Как отмечают в штабе, сотрудничество с Красным Крестом поможет возвращать тела погибших героев.

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Согласно сообщению, состоялась рабочая встреча представителей Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и Международного Комитета Красного Креста. Было обсуждено взаимодействие в вопросе возвращения тел военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины.

Представители Офиса уполномоченного отметили, что сейчас выполняются все обязательства перед семьями погибших защитников, но для более эффективной работы необходима поддержка международной организации.

"Представители Красного Креста заверили в готовности сотрудничать и в пределах своей компетенции помогать Украине в этом непростом вопросе", - информирует КШППВ.

Справка УНИАН. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) создан 11 марта 2022 г. согласно постановлению Кабинета министров Украины №257.

Как писал УНИАН, в Донецкой области 2 сентября состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Защитники попали в плен к рашистам в конце мая. Среди освобожденных воинов – офицер и военный медик.

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