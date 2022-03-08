Украинская сторона не исключает провокаций с российской стороны, но призывает воздержаться от них.

Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум. Объявлен режим тишины.

Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

Маршрут

Эвакуация жителей Сум будет происходить только по одному маршруту: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались.

Украинская сторона получила информацию о том, что россияне планируют срыв эвакуации, готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей выехать несогласованным путем.

Верещук призвала россиян отказаться от попыток сорвать согласованный процесс.

Украина намерена эвакуировать в Полтаву мирных жителей, в том числе иностранных студентов. В частности, граждан Индии и Китая.

Жителям, которые остаются в городе, передадут продукты питания и медикаменты.

Время

С 09:00 по вышеуказанному маршруту объявляется режим тишины.

Временные рамки работы гуманитарного коридора - с 09:00 до 21:00. Первая колонна начала движение из города о 10:00.

По всему маршруту должны быть убраны любые препятствия для движения колонн. Колонна с гуманитарными грузами для Сум будет двигаться по маршруту Лохвица-Андриящовка-Ромны-Недригайлов-Сумы.

Граждане могут эвакуироваться на собственных автомобилях за автобусной колонной.

Первый этап эвакуации уже начался.

Ранее стало известно, что РФ предложила в Украине открыть гуманитарные границы к российской и белорусской территориям.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что такое предложение является абсурдным, циничным и неприемлемым.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию. Украину также атаковали с территории Беларуси.

Верховная Рада поддержала введение в Украине военного положения.

Противник обстреливал военные объекты, а затем использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов. В частности, не раз были атакованы Киев, Харьков, Мариуполь и Волноваха.

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