На Покровском направлении количество боев и в дальнейшем остается самым высоким.

Российские оккупанты наращивают интенсивность штурмовых действий на нескольких направлениях. Количество боевых столкновений в течение суток возросло до 69.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения. Кроме Покровского направления, как заявили в Генштабе, РФ наращивает интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях.

Украинские воины наносят по противнику огневое поражение и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. С начала суток российские террористы уже пять раз осуществляли минометные обстрелы с территории Брянской области РФ по селам Черниговщины и Сумщины.

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"На Харьковском направлении враг в настоящее время сбросил уже 10 управляемых авиабомб. В частности, два КАБа, выпущенные из района города Короче Белгородской области РФ, ударили по украинскому населенному пункту Юрченково. На Купянском направлении отбита атака захватчиков возле Синьковки. Продолжается боестолкновение в районе населенного пункта Мясожаровка. Общее число штурмовых действий, которые россияне осуществляли с начала суток, - пять. По нашим позициям у Сергеевки агрессор нанес авиаудар с использованием шести неуправляемых ракет", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что на Северском направлении число боевых столкновений за сегодня возросло до десяти. Продолжаются ожесточенные бои в районах Раздоловки и Белогоровки. На Краматорском направлении продолжается боевое столкновение вблизи Андреевки. Россияне на этом направлении в целом восемь раз пытались прорвать нашу оборону. Ситуация контролируемая.

Кроме того, на Торецком направлении российские террористы нанесли удары четырьмя КАБами по Торецку, а по населенному пункту Дружба - 10 неуправляемыми авиаракетами.

"На Покровском направлении количество боев и в дальнейшем остается самым высоким. Здесь враг осуществил уже 18 наступательных попыток. Пять боевых столкновений продолжаются в районе Новоалександровки. Также наши воины продолжают давать отпор агрессору возле Евгеновки и Уманского. На Кураховском направлении, где общее количество российских штурмов достигло 15, горячие бои продолжаются в районе города Красногоровка. Три КАБа захватчики сбросили по Карловке, два - по Водяному, еще одной такой бомбой ударили по Ильинке. На Времовском направлении враг атакует Урожайное при поддержке авиации - по селу применили два КАБа", - говорится в сводке.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе заявили, что оккупанты активизировались на Торецком направлении, продолжалось боестолкновение вблизи Курдюмовки. Украинские военные не допустили потерь позиций.

Также отмечалось, что на Покровском направлении украинские защитники остановили два штурма возле населенного пункта Сокол. С начала суток потери РФ там составили 77 человек убитыми и ранеными, два танка и четыре боевых бронемашины.

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