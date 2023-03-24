Президент Владимир Зеленский уверен, что украинцы смогут защитить государство и завоевать для себя долговременную безопасность, свободу и мир.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина находится на решающем этапе борьбы за независимость и суверенитет, которая продолжается на протяжении веков и стала содержанием жизни разных поколений украинцев.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский сказал во время торжеств по случаю 9-й годовщины создания Национальной гвардии Украины и выпуска офицеров Нацакадемии НГУ и Киевского института НГУ.

В частности, сегодня состоялся выпуск 334 офицеров, среди которых 263 выпускника академии НГУ и 71 выпускник института НГУ. Кроме того, 11 выпускников закончили вузы с золотыми медалями, 22 имеют статус участников боевых действий.

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"Сегодня мы добавляем к нашей победе, которую украинцы приближают всеми силами, еще 334 причины - 334 воина Национальной гвардии Украины, которые завершили обучение и присоединяются к Силам обороны и безопасности Украины. 334 офицера, которым предстоит при любых обстоятельствах приумножать славу Украины, защищать волю Украины, заботиться об украинцах и украинках", - отметил президент.

Он подчеркнул, что победой Украины станет сумма стойкости, смелости и результативности всех, кто воюет.

"Мы сейчас - на решающем этапе борьбы за нашу независимость, суверенитет, борьбы за Украину, которая продолжается на протяжении веков, которая стала содержанием жизни разных поколений нашего народа. Я не сомневаюсь, что нам удастся защитить Украину и завоевать для украинского народа долговременную безопасность, свободу и мир. Мы должны сделать все, чтобы ускорить этот результат, ускорить нашу победу. Я верю, что ваши действия будут приближать нашу общую украинскую цель. И пусть ваш характер проявит свою стальность в борьбе с оккупантом", - сказал Зеленский.

Также во время торжеств глава государства вручил орден "Золотая Звезда" майору Вадиму Ющенко, которому присвоено звание Героя Украины. Отмечается, что Ященко выполнял боевые задачи по уничтожению врага на Харьковщине, закреплению позиций для обеспечения продвижения наших подразделений, зачистки освобожденных населенных пунктов, а в июне 2022 года спас раненого собрата, оказав ему домедицинскую помощь. Однако во время эвакуации пострадавшего Ященко и сам получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и травматическую ампутацию пальца ноги.

Кроме того, орден от президента получил и Герой Украины майор Дмитрий Башкинцев, который вместе с группой выполнил ряд важных боевых задач на Луганщине и Донетчине, а во время одного из боев эвакуировал раненого из-под перекрестного огня врага.

"Золотую Звезду" также получил полковник Александр Пивненко, которому присвоено звание Героя Украины. Пивненко участвует в обороне Бахмута Донецкой области, его подразделение нацгвардейцев неоднократно уничтожало вражескую технику и живую силу врага, помогал с эвакуацией мирного населения.

В то же время Зеленский вручил высокие государственные награды еще девяти нацгвардейцам: преподаватели и курсанты получили медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества".

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 169 тысяч 170 человек, из которых 1 тысяча 20 уничтожены за минувшие сутки.

По данным аналитиков ISW, бойцы ВСУ пошли в контрнаступление в Запорожской области

Недавно Зеленский рассказал о пяти ключевых причинах затягивания войны с РФ и отдаления мира. В частности, это промедление с поставкой украинской армии дальнобойных ракет и современных самолетов, промедление с принятием новых жестких санкционных пакетов, промедление с реализацией украинской формулы мира и организацией "саммита мира", промедление с интеграцией Украины в Европейский Союз.

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