Украина имеет полное право наносить удары по территории РФ, но Германия против того, чтобы для этого использовалось немецкое оружие. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в комментарии DW.
Издание попросило немецкое правительство дать свой комментарий касательно вчерашней атаки неизвестных беспилотников в Москве.
"Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны. Однако официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось немецкое оружие", – заявил Хебештрайт.
Атака дронов по Москве 30 мая
На территории России регулярно случаются атаки неизвестных беспилотников. В частности ударам подвергаются НПЗ и другие объекты, имеющие военное значение. Утром 30 мая группа беспилотников атаковала западные окраины Москвы. В этой атаке значимого ущерба причинено не было, но Россия обвинила в атаке Украину.
Министр иностранных дел Британии, комментируя это событие, выразил уверенность, что украинцы имеют полное право атаковать военные объекты в России, поскольку ведут оборонительную войну. А в США наоборот заявили, что не поддерживают атаки по российской территории, особенно с использованием американского оружия.