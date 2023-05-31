Однако Берлин не хочет, чтобы для атак использовалось немецкое оружие.

Украина имеет полное право наносить удары по территории РФ, но Германия против того, чтобы для этого использовалось немецкое оружие. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в комментарии DW.

Издание попросило немецкое правительство дать свой комментарий касательно вчерашней атаки неизвестных беспилотников в Москве.

"Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны. Однако официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось немецкое оружие", – заявил Хебештрайт.

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Атака дронов по Москве 30 мая

На территории России регулярно случаются атаки неизвестных беспилотников. В частности ударам подвергаются НПЗ и другие объекты, имеющие военное значение. Утром 30 мая группа беспилотников атаковала западные окраины Москвы. В этой атаке значимого ущерба причинено не было, но Россия обвинила в атаке Украину.

Министр иностранных дел Британии, комментируя это событие, выразил уверенность, что украинцы имеют полное право атаковать военные объекты в России, поскольку ведут оборонительную войну. А в США наоборот заявили, что не поддерживают атаки по российской территории, особенно с использованием американского оружия.

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