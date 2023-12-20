Илларион Павлюк отметил, что "закон позволяет вручать повестки в разных публичных местах" и это нельзя назвать "мобилизацией по-новому".

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк прокомментировал, можно ли назвать процесс вручения повесток, который сейчас происходит в публичных общественных местах и вызывает определенное возмущение в соцсетях, мобилизацией по-новому.

"Я бы не называл это какой-то мобилизацией по-новому. У нас ничего не меняется, относительно в целом подходов к мобилизации или правовых оснований для вручения повесток. Государство должно сообщить гражданину, что он нужен для защиты страны. Или сообщить гражданину, что он должен обновить свои данные. Собственно, это его обязанность. И если он это не делает, то надо об этом сообщать", - акцентировал Павлюк в эфире общенационального телемарафона.

Есть значительное количество людей, которые декларируют, что готовы пойти защищать Украину, если их позовут.

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"Соответственно всем тем, которые ждут, что их позовут, надо об этом сообщить. С этой точки зрения, любые законные методы вручить гражданину эту повестку, имеют право на существование", - подчеркнул Павлюк.

По его словам, реакции на вручение повесток конечно бывают разные.

"Но реакции всех тех, кто с честью пошел защищать страну, не слышат. Они взяли и ушли. Все те, кто в ответ на получение повестки пришли в ТЦК, дальше прошли медкомиссию, кого-то мобилизовали, кому-то сказали ждать, кому-то сказали, что не годны. Все, кто все делает спокойно и тихо, их не слышат. Соответственно, может сложиться очень странное впечатление, что в стране возмущение царит над готовностью защищать страну. Понимаю, что могут быть разные эмоции. Но я не вижу такой тотальной неготовности украинцев защищать свою страну, как это можно сделать вывод, ориентируясь на негативные сообщения", - отметил Павлюк.

Если оценивать динамику активности украинцев становиться на воинский учет в ТЦК и защищать Украину, то не нужно фокус внимания сосредотачивать на вопросе уклонистов.

"Я бы вообще не говорил о тех, кто уклоняется. Есть какие-то люди, которые уклоняются, есть законные способы с ними работать и соответственно они либо несут ответственность, либо они прекращают уклоняться. Но мы на них настолько много концентрируемся, что невольно создаем впечатление, что это какая-то существенная часть, едва ли не большинство. Это очень опасно и так точно не есть", - подчеркнул Павлюк.

Нужно сместить внимание и посмотреть на ситуацию с вручением повесток, постановкой на воинский учет и мобилизацию, с точки зрения бойцов, которые сейчас защищают страну на фронте.

"С той точки зрения, которую имеют бойцы в окопе. Которую имеют те, ребята, которые не могут уйти в отпуск нормально, потому что им надо, чтобы их кто-то заменил. Они чрезвычайно ждут всех тех, кому пришли повестки. Это нужно делать. Возможно, у кого-то просто есть иллюзия, что это не обязательно, мы же как-то уже живем весь этот период полномасштабной войны, нас же кто-то защищает, то пусть защищает и дальше. Надо понять, насколько это несправедливо и нечестно так думать. Соответственно, если сместить фокус и смотреть с точки зрения бойцов на фронте. А это по их требованию, и, в первую очередь, для того, чтобы их поддержать, чтобы вместе с ними было кому защищать страну, государство сейчас зовет и собирает всех тех, кому вручают повестки. Тогда ситуация выглядит немножко иначе", - акцентировал Павлюк.

Он считает, что вручение повесток военнообязанным гражданам должно происходить цивилизованно и в рамках закона.

"Закон позволяет вручать повестки в различных публичных местах. Не должно быть конечно случаев превышения полномочий и нарушения закона. С другой стороны, должны осознавать, что война, к сожалению, продолжается. В войске будут служить не только те, кто сам этого хочет. Но и те, кому выпала такая судьба и такая честь. Очень хочется, чтобы мы вспомнили, что служить в Вооруженных Силах – это честь. Очень хочется, чтобы мы понимали, что это не пустые слова, что это трудно, но это честь", - подчеркнул Павлюк.

Мобилизация в Украине - детали

19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции прокомментировал дополнительную мобилизацию в Украине. Он подчеркнул, если речь идет о дополнительных мобилизационных силах, нужно найти "демобилизационные процессы". Глава государства считает, что"вопрос очень чувствительный". По его словам, военные обратились относительно защиты Украины и потенциальных контрнаступательных действий, относительно дефицита. "И их взгляд был на ставке, что они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра", - подчеркнул Зеленский.

В Минобороны пояснили, что рекрутинг не может заменить мобилизацию в Украине. Начальник управления прессы и информации МО Украины Илларион Павлюк подчеркнул, что не понимает посылы в обществе относительно негативного восприятия вручения повесток в публичных общественных местах. Он отметил, что сейчас почему-то фокус в обществе смещен в сторону меньшинства, которое возмущается, что они не рассчитывали на вручение повесток в ресторане, а не в сторону военных на фронте, которые в отпуск не могут уйти.

Проект по рекрутингу добровольцев в ряды ВСУ стартовал в ноябре 2023 года. Предполагается, что каждый человек сможет сам выбирать конкретное подразделение и должность в армии, где их гражданский опыт будет наиболее полезным.

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая в своем Facebook сообщила, что Верховная Рада готовит законопроект, согласно которому мобилизация в Украине 2023 коснется почти граждан. отмечалось, что изменится мобилизация и ее правила, перечень лиц, имеющих право на отсрочку, механика воинского учета, рекрутинга и увольнения со службы.

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