Однако, по словам Ильи Евлаша, РФ продолжает активно использовать на фронте КАБы.

РФ уменьшила активность использования авиации на фронте на фоне успешных ударов Сил обороны, заявил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"После последнего самолета стратегической авиации Ту-22М3, который нам удалось сбить, россияне немного уменьшили активность в акватории Черного и Азовского морей. Также после того, как нам удалось частично разрядить их пункты управления на территории временно оккупированного Крыма, уменьшилось несколько количество применения и тактической авиации", - рассказал Евлаш.

В то же время, он отметил, что враг все же продолжает применять авиацию на фронте для ударов ракетами и КАБами.

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"Больше всего это по прифронтовым участкам фронта - это север и восток. Враг пытается бить по нашим позициям, но бьет в том числе и по мирным городам. Обычно применяет их, не приближаясь к линии фронта вплотную, с расстояния 30-40 километров. В целом же, эта бомба с места пуска может лететь до 80 километров в глубь территории", - сказал Евлаш.

Он также отметил, что теоретически с КАБами можно бороться по направлению, но это достаточно сложно реализовать.

Например, во время наступления на Авдеевку враг использовал ежедневно сотни таких бомб. Поэтому наиболее эффективно в таком случае бороться с носителями - это развитие различных систем ПВО, которые могут достать самолеты Су-34/Су-35, а также истребители F-16, которые мы ожидаем, с ракетами, которые смогут доставать эти самолеты", - рассказал Евлаш.

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Враг продолжает наступать вдоль всей линии фронта. Самой горячей ситуация остается на Бахмутском, Лиманском, Новопавловском и Авдеевском направлениях.

По информации Евлаша, Россия целенаправленно ударила по телебашне в Харькове для того, чтобы перебить в городе украинскую связь.

По мнению Bloomberg, отсутствие украинского контрнаступления в 2024 году должно стать частью плана победы Киева. Главное - как можно быстрее доставить на фронт крайне необходимые артиллерийские снаряды, стабилизировав украинские линии.

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