Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки вооруженными формированиями Российской Федерации были нарушены мирные договоренности. Одна вражеская провокация со стрелкового оружия зафиксирована возле Новогригорьевки.

Читайте такжеВ шаге от предательства. Что помешало врагу попасть на украинские позицииОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС в соцсети. Там уточнили, что неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-центре сообщили, что с начала этих суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны противника. "Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал наших военных вблизи населенного пункта Водяное. На всех остальных участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме. Военнослужащие Объединенных сил на провокацию со стороны противника ответный огонь не открывали", - отмечается в сводке.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая