В штабе операции Объединенных сил предполагают, что существенное увеличение прицельных обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины может означать проведение ротации в российско-оккупационных войсках.

С начала суток враг пять раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, один украинский боец получил ранения в результате подрыва на мине.

Читайте такжеСитуация на Донбассе обострилась: за сутки – 11 раненых бойцовОб этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00.

«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают провоцировать Вооруженные силы Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. По состоянию на 17 часов 27 февраля противник пять раз обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из различных видов оружия», - отмечается в сводке.

Так, в районах населенных пунктов Зайцево, Пивденное Водяное, расположенные вблизи Донецка, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия.

Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.

«Для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь одновременно запрашивая тишину, ссылаясь на обстрелы со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать проведение ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины», - предположили в штабе.

Также сообщается, что недалеко от населенного пункта Луганское в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям миссии ОБСЕ.

Также оккупанты продолжают блокировать КПВВ. Патруль СММ ОБСЕ, обследуя район вблизи КПВВ «Счастье» и «Золотое», констатировал, что соответствующие блокпосты вооруженных формирований были закрыты для прохода граждан.

Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, отметили в штабе.

Обострение на Донбассе

На Донбассе 26 февраля оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов семь военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, трое воинов - боевые травмы. Еще один боец подорвался на мине.

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Автор: Виктория Токарева