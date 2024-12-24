На складе могли быть компоненты на 2-3-4 месяца вперед, отметил Валерий Боровик.

В результате удара по российскому складу с деталями к дронам-камикадзе Shahed в Татарстане мог быть уничтожен минимум месячный объем выпуска продукции. Такое мнение в эфире "Украинского Радио" высказал председатель правления альянса "Новая энергия Украины", основатель компании-производителя ударных дронов "Первый контакт" Валерий Боровик.

"Нельзя сказать, что это совсем не влияет. Это влияет достаточно серьезно. По сообщениям наших спецслужб, у россиян произошел серьезный пожар, во время которого сгорела и готовая продукция, и компоненты "шахедов". Тот, кто производит дроны, понимает, что это могут быть компоненты на 2-3-4 месяца вперед, в зависимости от того, что это за компоненты и какова логистика их поставки", - объяснил эксперт.

По его словам, в основном для крупных заказов нужно ждать поставки комплектации минимум два месяца.

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"Поэтому, если примерно прикинуть, то, как минимум, месячный объем выпуска продукции мог быть там обезврежен. А, возможно, и больше", - предположил Боровик.

Удара по складу с деталями к "шахедам" в России - что сообщалось

Напомним, 23 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в России сгорел склад с деталями к дронам Shahed. Потери РФ оценили в 16 миллионов долларов.

"В помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц Shahed-136 - все сгорело", - отметили в ГУР.

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