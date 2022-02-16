Этот мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной,

В Беларуси на территории Чернобыльской зоны отчуждения военные перебросили понтонный мост через реку Припять.

Об этом сообщает The Insider.

На спутниковых снимках видно, что первая активность со скоплением техники здесь началась еще 10 февраля 2022 года, но ранее в этой зоне ничего не происходило.

Сообщается, что работы военных в этой зоне подтвердило Министерство обороны Беларуси: по их версии здесь проходили совместные в Россией учения "Союзная решимость-2022".

Исследователи отмечают, что этот мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк: он соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь со 167 км до 96 км.

Этом мост может использоваться для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС, отмечают аналитики Conflict Intelligence Team (CIT).

"Мы согласны, что активность в этом районе связана с наведением моста, который заметен на спутниковых снимках Planet. Скорее всего, для этого использовался один из понтонных парков, переброшенных из Восточного военного округа и замеченных на юге Гомельской области", - сообщили эксперты.

Они также отмечают, что наведение этого моста отвечает легенде учений, опубликованной Минобороны Беларуси.

"Он может использоваться для создания еще одного вектора наступления в Киевской области - через зону отчуждения ЧАЭС", - добавили там.

Ранее в районе города Ямполь были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии, к 15 февраля большая часть опустела.

Напомним, Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

Вместе с тем МО РФ 15 февраля заявило о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме во вторник, в свою очередь, ответил, что угроза вторжения остается вполне возможна.

"На самом деле, наши аналитики указывают, что они до сих пор занимают очень угрожающую позицию, и сейчас фактом является то, что Россия имеет более 150 тысяч военных вокруг Украины и в Беларуси, и вдоль украинской границы. И вторжение остается вполне возможным", – сказал Байден в Вашингтоне.

Как сообщали аналитики CIT, Россия в течение последнего времени наоборот наращивает наступательные силы и движется в сторону границы Украины.