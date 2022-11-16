Обошлось без погибших и раненых.

В Днепропетровской области ночью российские оккупанты "накрыли" ночные города и села "Градами" с тяжелой артиллерией.

Как отметил в Telegram председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, ночью напряженно было на Никопольщине, оккупанты нанесли удары по трем общинах - Марганецкой, Никопольской и Червоногригорівській.

"Накрыли ночные города и села "Градами" с тяжелой артиллерией", - сообщил Резниченко.

Он добавил, что обошлось без погибших и раненых.

"В Никополе российские снаряды попали в десять частных домов. Повредили хозяйственные постройки, машины, газопровод и линии электропередач. Загорелся пожар в одном из домов. Пожарные пламя уже утихомирили", - говорится в сообщении.

Массированная ракетная атака по Украине 15 ноября

Как сообщал УНИАН, вчера около 14:20 Россия начала массированную ракетную атаку по Украине, которая длилась почти 4 часа. Три ракеты врага сбили над Днепропетровщиной.

Резников сообщил, что военные из воздушного командования "Восток" сбили их над Синельниковским и Криворожским районами три ракеты.