Стало известно, какие виды вооружения и техники ожидает Украина.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о будущем армии Украины. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление он сделал в медиа-центре Украина-Одесса во время совместного брифинга с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым.

"Мы сегодня начали работать над будущей армией Украины. И мы это начали обсуждать с партнерами, в частности с Ллойдом Остином, как с главой Пентагона. И мы об этом будем говорить на следующем заседании "Рамштайна". Мы завершили наш оборонный обзор, он утвержден и он сейчас обсуждается с партнерами, с экспертами - какой будет наша армия в будущем", - сказал украинский министр.

Он уточнил, что партнеры Украины из Европы, НАТО также должны понимать в своем долгосрочном планировании, что им надо закладывать в планах - в бюджетах, в развитии ВПК и Сил обороны.

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Резников отметил, что Украина имеет определенные вещи на уровне выше, чем любая армия.

"У нас есть достаточно оружия образца НАТО, которое позволяет достичь высокого уровня совместимости", - уточнил министр.

Он привел пример: Украина имеет артиллерийское оружие советского образца – калибра 122 мм и 152 мм, и одновременно – полученное от НАТО - 105 мм и 155 мм. По его словам, заводы стран-партнеров преимущественно изготавливают снаряды двух последних калибров, а, например, дружественная нам страна Болгария – калибры двух "советских" образцов. В связи с этим нужно решить – какая артиллерия должна остаться в Силах обороны Украины.

"Возможно, от чего-то надо отказаться, потому что нет смысла. Ресурс пушек завершится и можно от них отказаться. Возможно, 155-й калибр станет базовым калибром в артиллерии в будущем. Такой подход будет касаться всего - флота, авиации, Сухопутных войск и т.д.", - сказал Резников.

Он также рассказал, какое оружие ожидает Украина. В частности, приоритетом остается противовоздушная оборона, потому что Украине нужно увеличивать сеть защиты своего неба. Как подчеркнул министр обороны, необходимо защищать крупные агломерации - Одесса, Харьков, Днепр, Львов и т.д., и каждое направление имеет свои сложности. Требуется - от мощных систем Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, до систем защиты критической инфраструктуры, таких как Gepard и т. д.

"Вторая вещь, которая нам нужна - снаряды, снаряды и еще раз – снаряды. Третье - вся виды бронированной техники. В том числе очень важно – бронированные медицинские машины, то есть, средства эвакуации из поля боя наших раненых ребят", - подчеркнул Резников.

Также он отметил, что речь идет об обучении украинских военнослужащих по разным направлениям. Но будущее - разные дроны: наземные, воздушные, подводные. При этом министр обороны подчеркнул, что Россия тоже движется в этом. Поэтому в интересах всего цивилизованного мира найти лучшее решение, как бороться с дронами (радиоэлектронная борьба) и одновременно разрабатывать дроны для разведки, разминирования, ударные дроны.

"То есть, все это такой большой комплекс задач. Это и для партнеров вызов. Потому что они понимают, что это будет влиять и на их обновление", - уверен украинский министр.

Самолеты для Украины - подробности

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что есть еще несколько стран, которые готовы присоединиться к "самолетной коалиции", в рамках которой Украине будут переданы истребители Ф-16.по словам министра, эти страны должны получить определенные политические разрешения своих парламентов.

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