"Вагнеровец" заявил, что хочет вступить в ряды РДК.

В "Русском добровольческом корпусе" заявили о передаче РФ российских военопленных, сложивших оружие в районе Новой Таволжанки (Шебекинский район Белгородской области).

Видео разговора с пленными опубликовано в Telegram-канале корпуса. Командир РДК Денис WhiteRex заявил, что солдатам оказали медицинскую помощь и передали их российской стороне на границе Сумской и Белгородской областей. "Вас сейчас передадут домой, на родину. Я очень бы хотел, чтобы наши с вами жизненные пути больше не пересекались. И уж точно не на поле боя", - говорит он им на видео.

На другом видео командир РДК говорит российским солдатам, что у них есть выбор - пойти на обмен, принять участие в программе "Хочу жить" или добровольно вступить в ряды "Русского Добровольческого Корпуса".

"Один из пленных, Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК. После соответствующих проверок, мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах", - говорится в сообщении.

Русский добровольческий корпус - последние новости

Как известно, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" совершили ряд рейдов на территорию Российской Федерации.

В июне они заявили о взятии под контроль села Новая Таволжанка Белгородской области. 7 июня в РДК сообщили, что контролируют его уже седьмой день.

Сообщалось, что в этом селе был убит 52-летний начальник оперативной группировки "Белгород" Андрей Стесев. А 9 июня в РДК сообщили о гибели командира Даниила Мазника.

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