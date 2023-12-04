Разведчики учитывали численное превосходство агрессора и мощные фортификационные укрепления, которые россияне построили на фронте.

Еще до начала украинского контрнаступления американская разведка не верила, что украинцам удастся существенно приблизить войну к победе в течение 2023 года. Это резко контрастировало с настроениями не только в Киеве, но и в Пентагоне, пишет Washington Post.

В статье, основанной на общении с осведомленными источниками, говорившими на условиях анонимности, издание приводит общую картину настроений американского военно-политического руководства в феврале 2023 года.

"В феврале, в первую годовщину войны, президент Украины Владимир Зеленский похвастался, что 2023 год будет "годом победы". Начальник ГУР тоже обещал, что украинцы скоро будут отдыхать в Крыму, полуострове, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году. Но кое-кто в американском правительстве не был в этом уверен", - пишет WP.

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Представители американской разведки тогда оценили вероятность успеха украинцев во время контрнаступления как "50 на 50". Такая оценка разочаровала даже Пентагон и особенно Европейское командование США. Те даже напомнили, как за год до этого те же американские разведчики давали россиянам считанные дни на захват Киева. Но разведка была непоколебима в своих выводах.

"Отчасти это был просто факт огромного веса российской армии. Несмотря на всю их некомпетентность в первый год войны, россиянам удалось запустить бешеную частичную мобилизацию, чтобы заполнить много пробелов на фронте. На Запорожье мы видели, как они строили действительно грозную стационарную оборону, труднопроходимую, очень дорогую, очень кровавую для украинцев", - позже вспоминал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Несмотря на то, что именно такие пессимистические прогнозы содержались в отчете разведки, который получил президент США Джо Байден, он и в дальнейшем отказывался удовлетворить просьбу Украины о предоставлении истребителей и ракет ATACMS.

"Вы не превратите молодую постсоветскую армию в армию США образца 2023 года за одну ночь. Было бы глупо ожидать, что вы им дадите что-то, и это в корне изменит способ ведения боевых действий", - пояснил изданию такую позицию высокопоставленный представитель западной разведки.

Пентагон надеялся, что ВСУ применят другую тактику в контрнаступлении

Как писал УНИАН, источники Washington Post рассказали, что американское военное руководство ожидало в начале контрнаступления, что ВСУ будут действовать тактикой "общевойскового боя". То есть контрнаступление должно было напоминать идеальную версию большой битвы времен Второй мировой войны. Но вместо этого ВСУ прибегли к тактике малых пехотных групп.

Впрочем, даже в западной прессе озвучивались мнения, что реализовать тактику "общевойскового боя", не имея над врагом численного перевеса и сильно уступая в воздухе, в принципе невозможно. В августе авторитетная газета The Wall Street Journal писала, что Украина потеряла бы всю свою боевую мощь за считанные дни, если бы прислушалась к таким советам от Пентагона.

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