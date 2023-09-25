Он недавно был взят в плен Силами обороны Украины вблизи Клещиевки.

В плен к украинским пограничникам попал российский оккупант-доброволец, им оказался бывший мэр российского города Чайковский, что в в Пермском крае. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Третьяков Алексей, бывший глава города Чайковский, недавно был взят в плен Силами обороны Украины вблизи Клещиевки", - сказано в сообщении.

В ГПСУ отметили, что бывший мэр российского города признается, что пришел в Украину воевать с НАТО.

"Подразделений НАТО здесь не встретил, однако признает, что российская пропаганда врет, а Крым – украинский", - заявили в Государственной пограничной службе.

Взятые в плен оккупанты - детали

Ранее украинские защитники взяли в плен чеченского разведчика. Событие произошло во время освобождения населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

В тот день бойцы штурмовой бригады "стальной кордон" прикрывали работу саперов и осуществляли зачистку последней улицы в Клещиевке. В сумерках пограничники обнаружили раненого вражеского военнослужащего и взяли его в плен. Выяснилось, что он сержант разведывательного подразделения батальона "Ахмат".

По словам военнослужащего бригады, позывной которого, "Шило", так случилось, что этот оккупант оказался позади украинских военных. Оккупант, получивший ранение в живот, рассказал пограничникам, его вместе с другими захватчиками направили из Бахмута в населенный пункт Клещиевка "просто посидеть в подвалах". То есть, российские командиры заверили подчиненных, что в Клещиевке будет тихо, но получилось наоборот.

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