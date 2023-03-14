В нашей стране также был уничтожен вражеский капитан, сообщил офицер ВСУ.

В Украине был ликвидирован российский подполковник Станислав Куйдин.

На украинской земле также уничтожены два вражеских майора - Максим Чигиренко и Сергей Гудовских, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем канале в Telegram.

"…успешно демобилизированы: подполковник Станислав Куйдин; …капитан Дмитрий Курбатов; старший лейтенант Руслан Молоков; лейтенант Александр Ладун", - говорится в сообщении.

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Украинский воин также показал фото нового "груза 200" (так называют убитых военных).

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

Самые активные боевые действия идут на востоке Украины. Генштаб ВСУ утром 14 марта сообщил, что наши воины на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Марьинском и Шахтерском направлениях отразили свыше 100 вражеских атак.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в Луганской области РФ в сутки теряет до роты (у большинства армий мира в роте 80-250 человек).

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