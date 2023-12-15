Декабрь - время итогов. Поскольку сейчас у нас нет сектора, важнее обороны, считаю Министерство обороны Украины должно открыто отчитываться о своей работе перед военнослужащими, гражданскими гражданами и партнерами, которые нас поддерживают.

Прежде всего, спасибо Президенту, Правительству и министру за оказанное доверие. Спасибо команде, которая вместе со мной ежедневно делает все, чтобы его оправдать.

В сферу моей ответственности входят, в частности, вопросы оборонной политики, интеграции в НАТО, военное образование, гуманитарное разминирование, экологическая политика, военные технологии.

Видео дня

Каждое направление - сложная и многосоставная работа, которая часто не дает быстрых результатов. Мы реформируем Вооруженные Силы, адаптируем их к вызовам современности, наращиваем наши оборонные способности на будущее. Хочу озвучить некоторые промежуточные результаты и то, над чем работали в течение этого года и последних 100 дней в частности.

Военное образование

Оборона государства - это прежде всего люди, которые хотят его защищать и имеют для того необходимые компетенции и технические средства. Последние два года показали: нам нужны высокопрофессиональные командиры, способные вести за собой воинов в условиях современной войны.

Для этого разработана Стратегия менеджмента военного образования. Мы формируем новую парадигму и внедряем современные процессы менеджмента в системе военного образования для эффективного управления человеческими и материальными ресурсами, предоставления качественных образовательных услуг. Достаточное для обороны государства количество мотивированного и хорошо обученного персонала — задача, которую решает именно военное образование.

Усиливаем международное образовательное взаимодействие. Национальный университет обороны Украины подписал соглашения о партнерстве с норвежскими (научный проект "Total Defence") и шведскими (проект "SLP for UKRAINE") коллегами.

На базе НУОУ впервые проведено Курс стратегического управления высшего уровня и государственной политики L-5. Обучение прошел руководящий состав структурных подразделений Минобороны, Генштаба, руководители других органов и структур, ответственных за защиту государства. Этот курс - важный шаг к полной взаимосовместимости с НАТО. Ведь речь идет о внедрении нового, высочайшего и самого требовательного уровня профессиональной подготовки для управления сектором безопасности и обороны.

Также в рамках усиления собственных возможностей в области военного образования создана инфраструктура (профессиональная видеостудия) для существенного расширения интерактивных форм обучения, обмена знаниями и опытом. Отныне есть возможность формировать онлайн-видео, подкасты и курсы для повышения профессионального уровня в Силах обороны.

Future Force и сотрудничество с НАТО

Завершаем проработкуСтратегии развития украинской армии будущего Future Force. Над документом с нами работают специалисты Международного секретариата НАТО и стран-партнеров, в частности, США и Великобритании.

В настоящее время определены основные требования к построению перспективной модели Вооруженных Сил Украины, которые согласованы с профильными экспертами Международного секретариата НАТО.

Разработана и одобрена Концепция разработки дорожной карты совместимости с НАТО, в основу которой заложен адаптированный подход, уникальный для Украины, который опирается, как на процесс оборонного планирования НАТО, так и на инструменты партнерства Альянса. Новое вооружение, подготовка по технологиям и процедурам, которые позволят повысить эффективность и живучесть при выполнении задач на поле боя и тому подобное.

Завершили имплементацию первого этапа концепции разработки дорожной карты взаимосовместимости с НАТО (сопоставление каталогов возможностей НАТО и Украины) и приступили к ее второму этапу – обзору взаимосовместимости с НАТО.

Сейчас внедряем 4 военных стандарта НАТО по вопросам защиты окружающей среды и окружающей природной среды. Адаптируем деятельность ВСУ к требованиям НАТО.

Мы обследовали 74 объекта Минобороны, на которых зафиксированы случаи нанесения вреда окружающей среде в результате вооруженной агрессии РФ. Убытки превышают 312 млрд грн. Определили те объекты, где ликвидировать загрязнение необходимо в первоочередном порядке. Подали в Верховную Раду Украины наши предложения по обновлению и совершенствованию законодательства в сфере экологической безопасности на объектах Минобороны и ВСУ.

Гуманитарное разминирование

Как координатор Национального органа по вопросам противоминной деятельности, наращиваем национальные способности в области разминирования. Работаем над улучшением координации мероприятий по гуманитарному разминированию на национальном уровне. С начала полномасштабного вторжения группами разминирования уполномоченных подразделений ЦОИВ уже очищено от взрывоопасных предметов 2 610 км2 территорий, 68,4 км2 акваторий/водоемов, 8 463 км автомобильных дорог, 8 694 км линий электропередач, 3 087 км железнодорожных путей, 650 км трубопроводов. Кроме этого, к мероприятиям разминирования привлечены 5 операторов противоминной деятельности, еще 10 проводят нетехническое обследование территории. Вместе это 216 групп и более 1300 специалистов.

Для дальнейших работ уже определили и идентифицировали почти 25,8 тысяч гектаров территорий, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.

Осознавая, что только на очистке территории вернутся люди, бизнес, работа и нормальная жизнь, мы ускоряем качество и скорость работ.Дополнительно сформированы 10 батальонов и 3 роты разминирования. Утвержден План гуманитарного разминирования деоккупированных территорий на 2024 год. В нем четко определены территории и последовательность работ.

Развиваем украинско-литовскую инициативу по формированиюКоалиции разминирования деоккупированных территорий Украины. Работаем совместно с офисом президента, Министерством иностранных дел, нашими международными друзьями и партнерами.

Особенно хочу отметить сотрудничество с Литвой в этом направлении. Оно охватывает профессиональное образование, социальную адаптацию и возвращение на действительную службу ветеранов и другие важные задачи.

Военные технологии

Активно готовимся к получению новых образцов авиационной техники. Уже имеем Сертификат признания НАТО по вопросам летной годности. Достигли прогресса в этом вопросе также на уровне двустороннего сотрудничества со странами-партнерами в Альянсе, в частности с Главным управлением и управлением военной авиации Министерства обороны Чешской Республики.

Военные технологии остаются одним из основных приоритетов. Без них трудно одолеть противника, который имеет количественное преимущество в личном составе и технике.

В системе Министерства обороны созданы структуры, отвечающие за развитие современных систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и БпЛА для Украины.

Одобрены семь организаций по обучению пилотов, инструкторов и экзаменаторов для отрасли беспилотной авиации. Уже подготовлено 36 инструкторов, 9 экзаменаторов и более 500 внешних пилотов БпАК.

Работа продолжается. Отражая полномасштабную агрессию, мы развиваем современный Сектор обороны, способный адекватно отвечать всем возможным вызовам. Напоследок хочу поблагодарить Силы обороны Украины за еще один год мужества и несокрушимости. И заверить всех граждан в том, что высшее военно-политическое руководство делает все для укрепления нашей обороноспособности. Враг это чувствует и в дальнейшем будет чувствовать еще сильнее.