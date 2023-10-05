Заместителю главы российского Совета безопасности Дмитрию Медведеву померещились "ухищрения" западных стран насчет войны РФ проти Украины.
Медведев в Telegram разместил видео, в котором утверждает, что Запад хочет, чтобы шли переговоры, которые якобы будут способствовать ослаблению российской сторони. По его словам, РФ "такие переговоры не нужны, они просто вредны".
"…они (западные страны - Ред.) пытаются на различные ухищрения идти так, чтобы нас подвести к какой-то там черте так, чтобы, например, передышку получил наш враг. Их задача протолкнуть… такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны помогать накапливать силы нашего противника…", - поделился порцией бреда вражеский чиновник.
Интересные новости насчет войны Украины против РФ - что нужно знать
Ранее советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что российский диктатор Владимир Путин просит передышку, чтобы накопить силы и продолжить убивать граждан нашей страны.
По его словам, переговоры с россиянами можно вести только в Гааге (там находится Международный уголовный суд). Подоляк подчеркнул, что мировому сообществу важно понять, что нельзя разговаривать с убийцей, который демонстративно лишает людей жизни.