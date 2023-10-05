Замглавы Совбезопа РФ утверждает, что западные государства хотят "протолкнуть" вредный для российской стороны переговорный процесс.

Заместителю главы российского Совета безопасности Дмитрию Медведеву померещились "ухищрения" западных стран насчет войны РФ проти Украины.

Медведев в Telegram разместил видео, в котором утверждает, что Запад хочет, чтобы шли переговоры, которые якобы будут способствовать ослаблению российской сторони. По его словам, РФ "такие переговоры не нужны, они просто вредны".

"…они (западные страны - Ред.) пытаются на различные ухищрения идти так, чтобы нас подвести к какой-то там черте так, чтобы, например, передышку получил наш враг. Их задача протолкнуть… такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны помогать накапливать силы нашего противника…", - поделился порцией бреда вражеский чиновник.

Интересные новости насчет войны Украины против РФ - что нужно знать

Ранее советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что российский диктатор Владимир Путин просит передышку, чтобы накопить силы и продолжить убивать граждан нашей страны.

По его словам, переговоры с россиянами можно вести только в Гааге (там находится Международный уголовный суд). Подоляк подчеркнул, что мировому сообществу важно понять, что нельзя разговаривать с убийцей, который демонстративно лишает людей жизни.

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