Вследствие российского ракетного обстрела Львова поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажи в двух подъездах.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. "Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибло 4 человека, травмировано - 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали - 64", - рассказал подробности Клименко.
Министр добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь.
"Все работают без отдыха. Есть информация, что под завалами еще остаются люди", - уточнил Клименко.
Кроме того, на ночной удар по Львову отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным", - написал президент в Телеграме.
"Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", - добавил он.
Ракетный удар по Украине
Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Украине. Враг совершил пуски ракет типа "Калибр" с акватории Черного моря. Тревога распространилась почти на всю Украину. Во время атаки во многих регионах работала ПВО.
Во Львове несколько раз раздавались взрывы. В Воздушных силах сообщали о работе в области сил ПВО. Позже стало известно о прилете по жилому дому в областном центре. Под утро сообщалось, что в результате атаки погибли два человека.