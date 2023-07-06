В настоящее время поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Вследствие российского ракетного обстрела Львова поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажи в двух подъездах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. "Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибло 4 человека, травмировано - 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали - 64", - рассказал подробности Клименко.

Министр добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь.

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"Все работают без отдыха. Есть информация, что под завалами еще остаются люди", - уточнил Клименко.

Кроме того, на ночной удар по Львову отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным", - написал президент в Телеграме.

"Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", - добавил он.

Ракетный удар по Украине

Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Украине. Враг совершил пуски ракет типа "Калибр" с акватории Черного моря. Тревога распространилась почти на всю Украину. Во время атаки во многих регионах работала ПВО.

Во Львове несколько раз раздавались взрывы. В Воздушных силах сообщали о работе в области сил ПВО. Позже стало известно о прилете по жилому дому в областном центре. Под утро сообщалось, что в результате атаки погибли два человека.

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