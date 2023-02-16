По предварительным данным, погибших или пострадавших нет.

В Кременчуге во время ночной атаки две вражеские ракеты попали в объект критической инфраструктуры.

Как сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, ночью в регионе зафиксировали группу вражеских беспилотников, в частности в Полтавском районе, работали средства ПВО.

Также враг выпустил по территории области ракеты.

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"Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно погибших и пострадавших нет", - добавил Лунин.

Ракетная атака 16 февраля: что известно

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированного ракетного удара по территории Украины, в частности по объектам критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Несколько крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

В воздушных силах в очередной раз напомнили, что сейчас на вооружении украинских военных нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

Одна из ракет попала в объект инфраструктуры в Кропивницком районе, пострадавших нет.

Также три вражеские ракеты попали в объект критической инфраструктуры на Львовщине, никто не пострадал. Председатель ОВА Максим Козицкий уточнил, что от этого объекта не зависит электроснабжение.

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