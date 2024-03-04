По его словам, для перелома хода войны нужна комплексная ситуация, которая включает в себя множество компонентов.

Основатель Conflict Intelligence Team и военный аналитик Руслан Левиев заявил, что немецкие ракеты Taurus помогут ВСУ улучшить тактическую ситуацию, но вряд ли переломят ход войны. С такой оценкой он выступил в "Обзоре от BILD".

"Они не являются game changers. Даже если эти Taurus дадут и даже если условно в бесконечном количестве, то они да, помогут, улучшат тактические ситуации на отдельных местах и в отдельных условиях. Но ход войны не переломят", - сказал Левиев.

По его словам, для перелома хода войны нужна комплексная ситуация, которая включает в себя множество компонентов.

"В том числе вопросы противовоздушной обороны, наличия вооружений и обученности сухопутных войск. Но тем не менее Taurus действительно очень важны", - добавил он.

Вопрос передачи Taurus Украине

29 февраля канцлер Германии снова отказался передавать Украине ракеты Taurus, сказав, что "немецкие солдаты не могут следовать за своими британскими и французскими коллегами в способах управления целями и их сопровождения". При этом немецкие депутаты неоднократно призывали Шольца передать украинской армии Taurus.

Правительство Великобритании частным образом призвало Германию передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Как отмечает издание Bloomberg, высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали понять Германии, что Украине крайне необходимы ракеты Taurus. В частности, Британия предлагала решение для преодоления сопротивления Берлина по их отправке, включая соглашение об обмене, которое предусматривает, что Великобритания предоставит Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании ракетами дальнего радиуса действия на замену.

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