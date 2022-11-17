Второй герой вирусного ролика продолжает защищать Украину от захватчиков.

На фронте погиб воин Вооруженных сил Украины, известный по вирусному видео "Ярік, бачок потік", которое стало мемом.

"Погиб наш защитник родом с Драбовщины - Ярик. Много кто видел видео о "Толика видеорегистратора" и "Ярік, бачок потік". Именно этот Ярик был водителем авто", - сообщило издание News Cherkassy в Instagram.

Другой герой видео - Толик - тем временем продолжает защищать Украину в рядах Вооруженных сил.

Видео дня

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Война в Украине: сколько военных погибли

В войне с Россией каждый день отдают жизнь украинские защитники и защитницы. В конце сентября 2022 года стало известно, что ежедневно на фронте погибает около 50 военных.

В августе 2022 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что в войне с Россией погибли уже почти 9 тысяч украинских героев.

Вас также могут заинтересовать новости: