В сети появилось шуточное видео.

На церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смитт попал в скандал. Он дал пощечину Крису Року, который неудачно пошутил о его жене.

Позже в сети появилась пародия на этот момент. Только вместо Рока уже был президент РФ Владимир Путин, который якобы на сцене "Оскара" говорил об "общей судьбе" Украины и России.

Таким роликом поделился украинский ведущий Сергей Белоногов, подписав его очень лаконично: "Оскар" получает Уилл Смит. По е**лу получает Путлер".

Впрочем, видео стало вирусным. Его начали репостить и другие знаменитости, в том числе рэпер и продюсер Потап.

Напомним, ранее Уилл Смитт извинился перед комиком Крисом Роком за пощечину во время вручения "Оскара".

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