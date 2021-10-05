Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.

С начала этих суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, один из военнослужащих получил осколочное ранение.

Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил.

Так, в районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новотошковского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Возле Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Читайте также"Будущее выглядит не очень": журналист показал красноречивое фото из пригорода Донецка"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ и заставили его прекратить огневую активность", - говорится в сообщении пресс-центра.

Как ранее сообщал УНИАН, боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пытаются скрыть подготовку к усилению агрессии. В передовые подразделения завозят дополнительное вооружение и боеприпасы

Автор: Леся Лещенко