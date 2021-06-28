За прошедшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе в результате гранатометного обстрела оккупантов вчера получил ранение украинский военный.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию.

Указывается, что за прошедшие сутки, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Неподалеку от Старогнатовки российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов. На Приазовье, неподалеку от Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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«В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное», - говорится в сводке.

Также отмечается, что на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа «Орлан-10») с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК через установленный координационный механизм сообщила представителям СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 28 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, отметили в штабе ООС.

Ситуация на Донбассе: что известно

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Автор: Константин Гончаров