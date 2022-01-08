Состояние его здоровья - удовлетворительное.

На Донбассе один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 8 января.

Отмечается, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

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С начала суток по стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано пять нарушений, из них четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

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