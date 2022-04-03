Украина - это цивилизация, а Россия - это дикое средневековое варварство.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляет, что война России против Украины - это война варварства против цивилизации.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в социальной сети Facebook.

"Второй месяц мы с вами преодолеваем полномасштабное вторжение московской орды. За это время, пожалуй, каждый из вас задавался вопросом - почему так? Почему эта война такая жестокая, циничная и дикарская? В 21 веке", - отметила Маляр.

В этой связи она сообщила, что ответ одновременно и сложный, и простой.

"Это не война двух государств и не война народов. Это война цивилизации и дикого средневекового варварства", - подчеркнула она.

По ее словам, об этом свидетельствуют как минимум 5 признаков.

"Во-первых, подавляющее большинство российского общества поддерживает эту войну. То есть поддерживает массовое убийство гражданского населения. Зато украинское общество, украинские военные даже с пленным врагом обходятся гуманно. Мы даем возможность им связаться с родными, держим в нормальных условиях согласно всех норм международного права", - подчеркнула Маляр.

"Во-вторых. Ради чего люди готовы терпеть лишения? Большинство российского общества, согласно опросам, готово к экономическому кризису и лишениям ради того, чтобы уничтожить нас и завоевать нашу землю.

Зато украинцы готовы терпеть лишения ради свободы. Херсонцы отказались от так называемой российской гуманитарной помощи, готовы были умереть, но не стать рабами, не быть завоеванными", - отметила заместитель министра.

"В-третьих. Мародерство - характерная черта русских вояк. Они выгребают из наших домов даже домашнее имущество, снимают с убитых гражданских украшения и везут это все домой. Представьте уровень культуры человека, который может этим всем ограбленным пользоваться. Зато наши люди отдают последнее ближнему, если тот остался в результате войны без жилья или средств к существованию", - заявила Маляр.

"В-четвертых. Жестокое отношение к животным. Сейчас, когда продолжается зачистка и разминирование освобожденных в Киевской области городов, нашим военным попадаются жестоко убитые врагом животные. Неужели среди них российские военные тоже искали "фашистов"? И вспомните в противовес как наши люди, оставляя из-за ракетных обстрелов свои города, спасали животных", - заявила она.

"Варварская армия давит количеством и силой. Зато украинская армия - интеллектуальная. Мы воюем, имея тактику, стратегию, используя маневры. Собственно, в этом наше преимущество", - отметила Маляр.

По ее словам, поединок цивилизации и варварства - сложный. "Иногда так бывает, что дикая сила побеждает цивилизованность, культуру, образование. Но у нас с вами сейчас удачный исторический момент - мы одновременно и цивилизованные, и сильные. Мы точно победим эту дикую московскую орду. Но мы должны победить и остаться при этом цивилизованными", - подчеркнула Маляр.

Напомним, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

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