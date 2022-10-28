Месяц назад МАГАТЭ проверило одно из двух мест, и там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов.

МАГАТЭ на запрос Украины проверит два объекта, которые, по заявлениям Российской Федерации, связаны с возможным производством "грязных бомб".

Об этом сообщила МАГАТЭ со ссылкой на генерального директора Международного агентства по атомной энергетике Рафаеля Гросси.

В сообщении сказано, что запрос Украины был подан после того, как Российская Федерация заявила о деятельности, связанной с возможным производством "грязных бомб" в двух местах, которые находятся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами МАГАТЭ. "Целью визитов по обеспечению гарантий на этой неделе является выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб". Месяц назад МАГАТЭ проверило одно из двух мест, и там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов", - говорится в сообщении.

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Гросси отметил, что инспекторы МАГАТЭ проведут независимую проверку в этих местах в соответствии с соглашением Украины о гарантиях, чтобы "выявить любое перенаправление ядерного материала, находящегося под гарантиями, любое незадекларированное производство или обработку ядерного материала в двух местах и заверить в отсутствии незаявленных ядерных материалов и деятельности". Он подчеркнул, что как только проверки будут завершены, то о выводах будет сообщено, "в соответствии с нашей стандартной практики гарантий". "Однако, зная интерес и срочность этого вопроса, Агентство также предоставит наши заключения Совету управляющих МАГАТЭ, а сразу после этого – общественности", - сообщил Гросси. Он отметил, что представит Совету Безопасности ООН обновленную информацию по этому вопросу на закрытом заседании.

Фейк РФ о "грязной бомбе": детали

Как сообщал УНИАН, в своем вечернем видеообращении 23 октября президент Владимир Зеленский сказал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в тот день устроил "телефонную карусель" и обзванивал министров обороны государств НАТО с рассказами о какой-то "грязной ядерной бомбе" Украины.

Зеленский подчеркнул, что применить ядерное оружие в Европе может только один субъект - президент России Владимир Путин, а не Украина.

Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и США отвергли ложные обвинения Российской Федерации о том, что якобы Украина готовится применить "грязную бомбу".

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