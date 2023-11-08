Недавно Израиль впервые в мировой истории применил в боевых условиях стратегическую систему противоракетной обороны для сбивания баллистической ракеты средней дальности. Что это за система? Arrow3 - это высший эшелон противоракетной обороны Израиля.

Когда говорят о противоракетной обороне Израиля, все вспоминают о самом низком компоненте - "Железном куполе". Но на самом деле система состоит из трех компонентов. "Железный купол" - предназначен для перехвата неуправляемых реактивных снарядов. После этого идет высший уровень, который называется "Праща Давида", который предназначен для перехвата баллистических ракет, ракет оперативно-тактического уровня, то есть, условно говоря, Точек У, Искандеров. А на самом высоком уровне находится Arrow3, которая предназначена для перехвата баллистической ракеты средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет. И если относительно межконтинентальных вопрос открыт, то о ракетах средней дальности уж точно можно говорить.

Arrow3 предназначена для перехвата баллистической ракеты средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет

Крайне важно то, что система работает. Ведь это было первое боевое ее использование именно для перехвата баллистической ракеты средней дальности, которую 31-го октября выпустили йеменские хуситы. До этого система использовалась для сбивания ракеты С-200, выпущенной из Сирии несколько лет назад. Сейчас речь идет о ракете на базе "Скад", но очень переработанной, скорее всего, иранской. Она имеет дальность до двух тысяч километров. И этой дальности вполне хватает для удара из Йемена по Израилю.

Нужна ли такая система Украине? Сейчас на фронте она бы никак не пригодилась. Ведь это - компонент противоракетной обороны, предназначенный для защиты тыловых районов. Слава Богу, РФ не бьет по Украине межконтинентальными ракетами, а ракет средней дальности у них официально нет.

Существуют объективные препятствия в получении системы Arrow3, как у Израиля

Кроме того, существуют объективные препятствия в получении системы Arrow3, как у Израиля. Конечно, если бы у Украины было где-то 3,5 миллиарда долларов на одну такую систему (Германия заказывала у Израиля систему Arrow3 именно за такую сумму), плюс несколько лет в запасе (потому что ее поставки запланированы на 2025 год), а также соответствующие отношения с Израилем (которые бы позволяли закупать вооружение, а не встречаться с блоком реэкспорта), было бы круто. Однако, если говорить об израильской ПРО, то для Украины сейчас интереснее не "Железный купол", хотя он тоже важен для защиты прифронтовых городов от ударов врага. Интереснее для нас - "Праща Давида", поскольку она предназначена для перехвата баллистических ракет оперативно-тактического уровня, то есть тех самых Искандеров, которыми Россия наносит нам урон.

Олег Катков, военный эксперт, главный редактор Defence Express