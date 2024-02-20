Противники пытаются поддерживать постоянное давление на ряд точек в украинском государстве, отметили аналитики.

Полномасштабная война Украине продолжается, и перед оккупационными силами России в украинском государстве стоит задача осуществлять небольшие тактические атаки.

Таким образом, российские захватчики поддерживают постоянное давление на ряд точек в нашей стране, приводит AP мнение Ника Рейнольдса и Джека Уотлинга из британского Королевского института объединенных исследований (RUSI).

"...перед российскими подразделениями стоит задача проводить небольшие тактические атаки, которые, как минимум, наносят Украине стабильные потери и позволяют российским силам захватывать и удерживать позиции", - отметили британские эксперты.

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Российско-украинская война - новости, которые сегодня точно стоит прочитать

В феврале 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил, что возвращение Украиной под свой контроль половины земель, захваченных противником в 2022 году, и продолжение существования нашей страны как суверенной - уже замечательный факт.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил украинского государства - генерал-лейтенант Александр Павлюк, говорил, что война против РФ переходит в другую фазу, во время которой воевать будут беспилотные средства, однако при этом без вмешательства человека успех невозможен.

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