С начала полномасштабного вторжения России из-за вражеских взрывных устройств пострадало более 1 тыс. мирных жителей, из которых 297 - погибли.

Служба безопасности Украины готовит для Гааги доказательную базу относительно массового использования российскими оккупантами противопехотных мин против гражданского населения Украины.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале СБУ, Служба готовит масштабную доказательную базу, которая свидетельствует о сознательном использовании Россией противопехотных мин в отношении гражданского населения Украины.

Отмечается, что это является умышленным нарушением международного права, законов и обычаев войны.

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"С начала полномасштабного вторжения из-за вражеских взрывных устройств пострадало более 1 тыс. мирных жителей, из которых 297 - погибли. Среди них - много детей", - говорится в сообщении.

Так, после получения СБУ достаточного количества доказательств будет решаться вопрос о передаче материалов в Международный уголовный суд в Гааге.

"Как установило расследование, рашисты целенаправленно обустраивают минные ловушки вблизи или на территории населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий. Для маскировки боеприпасов оккупанты используют различные предметы широкого потребления, среди которых детские игрушки и коробки с конфетами", - подчеркнули в Службе.

Кроме того, очень часто российские диверсионно-разведывательные группы устанавливают минные заграждения для прикрытия своего отступления из прифронтовых районов и приграничья Украины.

Отмечается, что больше всего фактов применения агрессором минных ловушек против гражданского населения зафиксировано на территориях Донецкой и Харьковской областей.

Речь идет о фугасных и осколочных противопехотных минах типа, в частности ПФМ-1 - боеприпас нажимного действия (известный как "лепесток"). За счет специфической формы является малозаметным на местности. В основном во время подрыва на такой мине человек получает значительные ранения ног, которые могут привести к смерти.

Также речь идет о ПМН-2 - так же боеприпас нажимного действия. Обычно при его взрыве человеку отрывает конечность, которой он наступил на мину.

В этом перечне также ОЗМ-72 - выпрыгивающий боеприпас кругового поражения (известный как "мина-лягушка"). Во время срабатывания она "выпрыгивает" на высоту почти 1 м и поражает обломками в радиусе 25 м.

Кроме того, речь идет о МОН-50 - это противопехотная мина направленного действия, запрещенная Оттавской конвенцией.

Так, в рамках многоэпизодного уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) продолжаются следственные действия для привлечения военных преступников к ответственности.

СБУ призывает граждан Украины соблюдать правила безопасности. "Если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет, то не трогайте его, сохраняйте спокойствие, запомните место находки и сообщите о нем в правоохранительные органы или специальные службы. Звоните по телефону 112 или 101", - говорится в сообщении.

Оккупанты воюют с гражданскими

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты начали активно засыпать прифронтовые территории запрещенными противопехотными минами. Так, на территории одного из фермерских хозяйств в селе Широкая Балка Херсонской области обнаружили сразу 18 мин типа ПФМ-1 ("Лепесток").

Эти мины крайне опасны из-за их неизбирательного характера жертв, особенно среди мирного населения. А их разминирование и транспортировка почти невозможны, поэтому их обычно уничтожают неподалеку от места обнаружения.

На обнаруженных минах нет маркировки, указывающей на наличие у них устройства самоуничтожения. То есть применение таких мин (без маркировки) является военным преступлением. Россияне иногда наносят фейковую маркировку - через месяц мины находят целыми.

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