Нардеп заверил, что его охрана не сопротивлялась теробороне.

Опальный нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, которого вчера задержали во время фотографирования позиций Вооруженных сил Украины в Киеве, заявил, что якобы "делал селфи".

Об этом говорится в заявлении его пресс-службы.

По словам нардепа, он не фотографировал позиции украинских военных, а лишь "делал селфи, чтобы засвидетельствовать свое присутствие в Киеве".

"Вчера, когда делал селфи, чтобы показать, что я в Киеве, выбрал это место, почему, думаю, объяснять не надо. Поверьте, вокруг не было никакой блокады. В сегодняшнем Киеве было несколько бетонных плит, на которые никто не обращает внимания. Когда я почти закончил фотографировать, я не скажу откуда, ради безопасности тех, кто это сделал, выскочили несколько человек, несколько очередей выпустили в воздух. При этом мы не сделали ни одного выстрела, что и установили правоохранители", - заявил Шуфрич.

Нардеп отрицает, что его личная охрана сопротивлялась бойцам самообороны.

"Мы остановились на месте, я дал знак своей охране ничего не делать, видя, что это точно украинцы. Мы показали им сделанные фотографии, а также полиции, которая была рядом, но потом срочно куда-то уехала", - добавил нардеп.

По его словам, сделанные фотографии якобы проанализировали полиция и руководство теробороны. Они ничего преступного не обнаружили.

"Представители теробороны, которые вы потом увидели, попросили встретиться с их руководством. Самостоятельно пошел к ним, показал фотографии. Посмотрев, они не увидели в них ничего криминального, но попросили, чтобы я подождал и согласился. Пока мы их ждали, вы стали свидетелями того, что, к сожалению, увидел весь мир. Представители правоохранительных органов не нашли в этих фото ничего преступного. Но, к сожалению, начался комендантский час и мне пришлось переночевать в целях безопасности. Утром я был доставлен на то место, о котором договорились", - заявил Шуфрич.

Что предшествовало

Вечером, 4 марта, стало известно о задержании Нестора Шуфрича в Киеве. По словам военных, депутат фотографировал позиции теробороны столицы.

Охрана нардепа открыла огонь, но была задержана вместе с Шуфричем.

Сам член ОПЗЖ, известный пророссийскими взглядами, утверждал, что якобы фотографировал культурную достопримечательность Киева.

Во время задержания у депутата изъяли незарегистрированное оружие.

Шуфрича ждет беседа в СБУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к партии "оппозиционная платформа-За життя" после задержания на блокпосту теробороны Киева члена фракции Нестора Шуфрича.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что во время войны предателей разрешено убивать. Данилов призвал членов ОПЗЖ не бродить блокпостами, назвав их "коллаборантами".

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