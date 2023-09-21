Отсутствие ротации российских подразделений также негативно влияет на моральный дух оккупантов.

Британская разведка объяснила причины неспособности российских захватнических войск успешно наступать на фронте во время войны против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

"Сегодня, 21 сентября 2023 года, годовщина со дня объявления российским президентом Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в 2022 году, которая предусматривала призыв около 300 тысяч российских резервистов для службы в Украине", - говорится в сообщении.

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При этом, как отмечает разведка, 15 сентября 2023 года председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам обороны и бывший генерал Андрей Картаполов подтвердил, что мобилизованный личный состав обязан служить все время так называемой "специальной военной операции" (так в РФ называют геноцидную войну против Украины).

Кроме того, в новом признании суровой ситуации на фронте, он также сказал, что во время службы представляется невозможным осуществить ротацию персонала из их операционной зоны.

"Вероятно, что отсутствие регулярной ротации подразделений из боевой службы является одним из наиболее важных факторов, способствующих низкому моральному духу россиян и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня со времени вторжения. Весьма вероятно, что нехватка такой подготовки усугубляет трудности России в проведении успешных сложных наступательных операций", - подчеркивает разведка.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 19 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сообщил, что в Кремле рассматривают сценарий объявления полноценной публичной мобилизации россиян на войну против Украины. Это связано с большими потерями оккупантов на фронте.

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